Ο προπονητής της Ρόμα Ζοσέ Μουρίνιο απέτισε ιδιαίτερο φόρο τιμής στους οπαδούς της Ρόμα και τη συγκλονιστική υποστήριξή τους!

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της Ρόμα με τη Κρεμονέζε για το κύπελλο Ιταλίας, ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στο πόσο μοναδικοί είναι οι οπαδοί των «τζιαλορόσι» που παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας στο «Ολίμπικο».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Αν χάνεις στην έδρα σου από μια ομάδα απέναντι στην οποία θεωρητικά πρέπει να κερδίσεις, ο κόσμος συνήθως γιουχάρει και σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια. Αντίθετα, χάνεις 0-1 εντός έδρας από την Κρεμονέζε και ο κόσμος εξακολουθεί να σε υποστηρίζει πλήρως, εξακολουθεί να σε επευφημεί ακόμα και με τον κόσμο έξω από το γήπεδο συγκινούμαι. Έχω κερδίσει πολλά σε πολλούς διαφορετικούς συλλόγους κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά κανένας από αυτούς τους συλλόγους δεν έχει αυτό το επίπεδο σεβασμού και τρυφερότητας από τον κόσμο τους, προφανώς συγκινούμαι όταν βλέπω αυτό το κοινό».

