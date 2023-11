Τέλος στη μεγάλη του καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα, σε ηλικία 40 ετών.

Τίτλοι τέλους για τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Έπειτα από μια γεμάτη καριέρα με βραβεία και πολλά γκολ, ο Ιταλός σέντερ φορ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών.

Μια καριέρα που πέρασε από πολλά στάδια. Εντάχθηκε στην ομάδα της καρδιάς του, τη Νάπολι, ωστόσο εκεί έζησε έναν εφιάλτη, άνευ προηγουμένου. Η μεταγραφή του στη Σαμπντόρια του άλλαξε τη ζωή, καθώς ο Κουαλιαρέλα βρήκε τον εαυτό του και έλαμψε ξανά.

Συνολικά στην καριέρα του, ο Ιταλός επιθετικός μέτρησε 717 επίσημα παιχνίδια, με 238 γκολ και 62 ασίστ. «Πρέπει να σταματήσω. Είμαι σε μια ανεπίτρεπτη φυσική κατάσταση και δεν μπορώ να συνεχίσω», τόνισε ο 40χρονος επιθετικός, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του.

