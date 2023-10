Η απίστευτη ιστορία με τον Λοκατέλι στο Μίλαν - Γιουβέντους

Επτά χρόνια αργότερα, ίδια ακριβώς ημέρα, διαφορετική φανέλα. Ο Μανουέλ Λοκατέλι ήταν αυτός που έκρινε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους, γράφοντας έτσι μια μοναδική ιστορία.

Μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν ήταν η Γιουβέντους. Ένα γκολ του Μανουέλ Λοκατέλι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν αρκετό για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι που κατάφερε να φύγει με ένα τεράστιο «τρίποντο» από το «Σαν Σίρο», μειώνοντας έτσι στο -2 από την κορυφή όπου βρίσκεται η Ίντερ.

Μια η οποία φέρει την υπογραφή του Λοκατέλι. Όχι μόνο επειδή ο 25χρονος ήταν αυτός που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, αλλά και λόγω μιας απίστευτης ιστορίας που «έγραψε». Ήταν στις 22/10 του 2016, όταν η Μίλαν φιλοξενούσε τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο» για ένα ακόμα κλασικό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι «ροσονέρι» ήταν αυτοί που είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Λοκατέλι στο 65ο λεπτό. Επτά χρόνια αργότερα, την ίδια ακριβώς ημέρα (22/10) ο Λοκατέλι το έκανε ξανά.

Έκρινε ένα ντέρμπι ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», καθώς και πάλι σκόραρε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Αυτή τη φορά ωστόσο, το έκανε φορώντας διαφορετική φανέλα. Αυτή της Γιουβέντους. Μάλιστα, λίγο έλειψε ο Λοκατέλι να σημειώσει το γκολ και στο ίδιο λεπτό, ωστόσο αυτή τη φορά ο Ιταλός χαφ το πέτυχε στο 63ο λεπτό, αντί για το 65ο.

Όπως και να έχει, ο Λοκατέλι κατάφερε να γράψει μια μοναδική ιστορία χθες στο «Σαν Σίρο», δίνοντας μάλιστα στη Γιουβέντους ένα τεράστιο «τρίποντο» εν όψει και της συνέχειας του πρωταθλήματος.

This is 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 🤯



On the same day 7️⃣ years later, @locamanuel73 is the matchwinner 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 😲 pic.twitter.com/7ehsdPwTcs