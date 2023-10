Μαρότα: «Ο Λουκάκου αντιπροσωπεύει το παρελθόν μας, δεν τον σκέφτεται ούτε ένα άτομο στην Ίντερ»

O CEO της Ίντερ Τζουζέπε Μαρότα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην υπόθεση των Λουκάκου και Σκρίνιαρ και δεν τούς χαρίστηκε.

Οι οπαδοί της Ίντερ ανυπομονούν να καλωσορίσουν τον πρώην επιθετικό της ομάδας Ρομέλου Λουκάκου, που έγινε persona non grata στο Σαν Σίρο μετά τα φλερτ του με Γιουβέντους και Μίλαν το καλοκαίρι. Οι ultras έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα μοιράσουν περισσότερα από 50.000 σφυρίχτρες στο γήπεδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ίντερ από πλευράς του, ακολουθεί διαφορετική τακτική. Κάνει ό,τι μπορούν για να ελαχιστοποιήσει τη σημασία του Βέλγου striker.

Σε συνέντευξή του στην La Gazzetta dello Sport, ο Τζουζέπε Μαρότα, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ο Λουκάκου είναι παρελθόν και τίποτα περισσότερο. Κανείς στην Ίντερ δεν τον σκέφτεται πια. Κανείς, σε κανένα επίπεδο του συλλόγου. Η συμπεριφορά του; Αυτό συμβαίνει στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο».

«Μου συνέβη με ένα παίκτη που προσποιήθηκε ότι ήθελε να ανανεώσει και στη συνέχεια σκέφτηκε το αντίθετο... ( Σκρίνιαρ.). Ένιωσα ένα έντονο αίσθημα απογοήτευσης. Γιατί όταν ένας παίκτης δεν ανανεώνει, δεν πάει κόντρα στη διοικητική τάξη ή ενάντια στον πρόεδρο, αλλά κόντρα στην ιστορία και την αξία του συλλόγου. Αδίκησε την Ίντερ, όχι τον κόσμο. Θα μπορούσε να είχε ανανεώσει, προτείναμε πολλές παρόμοιες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας αποδέσμευσης που θα προστάτευε τόσο τον ίδιο όσο και τις ανάγκες της Ίντερ. Αλλά πάντα έλεγε όχι».

