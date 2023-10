Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το δεύτερο δειγμα του Πολ Πογκμπά βγήκε κι αυτό θετικό στην ουσία της τεσοστερόνης κι έτσι κινδυνεύει τώρα με αποκλεισμό πολλών ετών.

Άσχημα τα μαντάτα για τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος, αφότου είχε βγει θετικός πρώτη φορά στα μέσα Σεπτεμβρίου, είδε και το δεύτερο δείγμα που έδωσε για εξέταση να βγαίνει θετικό σε τεσοστερόνη κι έτσι ο Γάλλος μέσος κινδυνεύει σοβαρά να του επιβληθεί ποινή πολυετούς αποκλεισμού έως και τέσσερα χρόνια.

Πλέον, ενδιαφέρον έχει και η στάση της Γιουβέντους, η οποία έχει δικαίωμα μέχρι και να του λύσει το συμβόλαιο και αναμένουμε να δούμε τι αποφασίσει, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί μετά από την απόαφση του δικαστηρίου, η οποία εκκρεμεί και βέβαια δύσκολα θα έχει κάποιο θετικό νέο για τον Πολ Πογκμπά.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.



🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C