Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήγε στην προπόνηση της Μίλαν μετά την συντριβή από την Ίντερ ώστε να τονώσει την ψυχολογία των Ροσονέρι ενόψει της πρεμιέρας του Champions League.

O Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μπορεί να αποσύρθηκε στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν, όμως παραμένει κοντά στην αγαπημένη του Μίλαν. Ο Σουηδός σούπερ σταρ παρακολούθησε από κοντά την βαριά «πεντάρα» από την Ίντερ στο πρώτο «Derby della Madonnina» της σεζόν και είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν όσο λίγοι το ειδικό βάρος αυτών των παιχνιδιών.

Ο «Ίμπρα» επισκέφτηκε την προπόνηση των Ροσονέρι στο «Milanello» με σκοπό να τονώσει την ψυχολογία των παικτών του Στέφανο Πιόλι. Θυμίζουμε πως την Τρίτη (18/9, 19:45) η Μίλαν έχει την πρεμιέρα της στο Champions League, κόντρα στη Νιούκαστλ.

«Εάν θα ξαναέρθει ο Ίμπρα; Πάντα», ήταν η λακωνική απάντηση του Ζλάταν σε ερώτηση οπαδού έξω από το προπονητικό κέντρο του κλαμπ.

