Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al-Jazeera την Κυριακή, ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε στις συνέπειες της απόπειρας εκβιασμού της οποίας υπήρξε θύμα τον Μάρτιο του 2022, κι αποκάλυψε πως: «Μερικές φορές έλεγα στον εαυτό μου: "Δεν θέλω να έχω χρήματα πια. Δεν θέλω να παίζω πια"»

Ο Πολ Πογκμπά είχε μια εφιαλτική σεζόν το 2022/23. Επηρεασμένος από μία σειρά τραυματισμών, ο Γάλλος διεθνής μέσος είδε το όνομά του να συνδέεται με διάφορα εξωαγωνιστικά συμβάντα. Τον Μάρτιο του 2022, ο μέσος της Γιουβέντους έπεσε θύμα απόπειρας εκβιασμού. Πάνω από ένα χρόνο μετά τα γεγονότα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018, επέστρεψε στις συνέπειες αυτής της υπόθεσης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο «Al-Jazeera» την Κυριακή (10/09).

«Τα χρήματα αλλάζουν τους ανθρώπους. Μπορούν να διαλύσουν οικογένειες, να δημιουργήσουν πολέμους», δήλωσε... «Μερικές φορές έλεγα στον εαυτό μου: "Δεν θέλω πια να έχω χρήματα. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Θέλω απλώς να είμαι με κανονικούς ανθρώπους, που με αγαπούν για αυτό που είμαι, όχι για τη φήμη μου και τα χρήματά μου"».

Τον Ιούλιο του 2022, ο Πολ Πογκμπά υπέβαλε μήνυση στην εισαγγελία του Τορίνο για να καταγγείλει μια απόπειρα εκβιασμού ύψους 13 εκατομμύρια ευρώ.Έξι άτομα έχουν κατηγορηθεί μεταξύ των οποίων ο Ματίας Πογκμπά, ο αδερφός του έμπειρο μέσου.

Από την έναρξη της σεζόν 2023-24, ο Πολ Πογκμπά έχει παίξει δύο φορές στη Serie A εναντίον της Μπολόνια (1-1, 24 λεπτά) και της Έμπολι (2-2, 28 λεπτά).

