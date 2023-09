Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού, Παϊτίμ Κασάμι είναι κοντά στη Σαμπντόρια της Serie B.

Στην Ιταλία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Παϊτίμ Κασάμι. Ο Ελβετός χαφ έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, μέχρι στιγμής παραμένει ελεύθερος στην αγορά και Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά είναι κοντά στη Σαμπντόρια.

Οι Γενοβέζοι είχαν προσεγγίσει τους Τούκου Περέιρα και Ρομπέρτο Σοριάνο, χωρίς αντίκρισμα και τελικά προκρίθηκε η περίπτωση του 31χρονου χαφ. Ο Κασάμι έχει περάσει ξανά από την Ιταλία, καθώς ήταν στην U19 της Λάτσιο και είχε αγωνιστεί μια σεζόν στην Παλέρμο.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 15 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα με δυο γκολ και μια ασίστ.

After Tucu #Pereyra and Roberto #Soriano rejects, Pajtim #Kasami is one step away to #Sampdoria as a free agent. #transfers