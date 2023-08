Κοντά στην απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου με τη μορφή δανεισμού βρίσκεται η Ρόμα.

Μια ανάσα από την ανακοίνωση του Ρομέλου Λουκάκου με τη μορφή δανεισμού βρίσκεται η Ρόμα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Τζαλορόσι τα έχουν βρει σε όλα με την Τσέλσι με το deal της μετακίνησης του Βέλγου επιθετικού να ξεπερνάει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Λουκάκου αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (29/8) στην Ιταλία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Romelu Lukaku to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan deal valid until June 2024 — player will travel to Roma on Tuesday 🚨🟡🔴 #ASRoma



Salary coverage around €7.5m for 10 months. Loan fee higher than €5m.



Green light arrived also on player side.



Done deal. pic.twitter.com/GgdXbckbT2