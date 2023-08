Η Ίντερ έδωσε τα χέρια με τον ελεύθερο Αλέξις Σάντσες, ο οποίος μετά από ένα χρόνο είναι έτοιμος να περάσει ιατρικά και να επιστρέψει στους Νερατζούρι.

Η αποχώρηση του Χοακίν Κορέα για τη Μαρσέιγ ανοίγει τον δρόμο της επιστροφής για τον Αλέξις Σάντσες στην Ίντερ. Ο Χιλιανός επιθετικός μετά από ένα χρόνο έμεινε ελεύθερος από τους Μαρσεγέζους, είχε «αυτοπροταθεί» στους Μιλανέζους και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση του «deal».

Ο 34χρονος μετά από ένα χρόνο επιστρέφει στους Νερατζούρι, στους οποίους ήταν την τριετία 2019-22. Την Παρασκευή (25/8) θα περάσει από τα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο.

Με την Ίντερ μέτρησε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 109 εμφανίσεις και κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup. Την προηγούμενη σεζόν σκόραρε 18 φορές και μοίρασε τρεις ασίστ στη Μαρσέιγ.

