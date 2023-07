Η Μίλαν είναι έτοιμη να κάνει ακόμα μια προσθήκη, καθώς μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση του «deal» με τη Βαλένθια για τον 20χρονο Γιουνούς Μούσα.

H... δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι Μίλαν είναι έτοιμη για την όγδοη προσθήκη της. Οι Ροσονέρι είναι κοντά στο να κάνουν δικός τους τον νεαρό Αμερικανό χαφ, Γιουνούς Μούσα.

Οι Μιλανέζοι τα έχουν βρει με τη Βαλένθια στα 18 εκατομμύρια συν ακόμα δύο εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους και το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση της πρότασης. Οι Ροσονέρι αναμένεται να καταθέσουν την πρόταση τους απόψε (29/7) ή το πρωί της Κυριακής (30/7) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων.

