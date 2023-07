Αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις ήρθε η Σπέτσια μετά την αλλαγή του εμβλήματός της, με τους οπαδούς της να ισχυρίζονται πως τους φέρνει στον νου ναζιστικό σύμβολο.

Για τους λάθος λόγους κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα η Σπέτσια μετά την αλλαγή του σήματός της, με το rebranding της ομάδας μετά τον υποβιβασμό της στη Serie B να μην πηγαίνει και τόσο καλά.

Συγκεκριμένα, με το που παρουσίασε το νέο του σήμα ο σύλλογος βρήκε μπροστά του κύματα αντιδράσεων από οπαδούς και δημοσιογράφους, οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως το νέο logo με τον μαύρο αετό θυμίζει πολύ το σύμβολο των Ναζί που επίσης βασιζόταν σε έναν μαύρο αετό.

«Μια νέα οπτική ταυτότητα που εναρμονίζεται με τις αξίες μας και ταυτόχρονα με την άρρηκτη σύνδεση με την πόλη και την περιοχή μας», έγραψε η Σπέτσια στην επίσημη ανακοίνωσή της, αλλά φαίνεται πως μια σημαντική μερίδα των φίλων της σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με το νέο έμβλημα.

🇮🇹⚫️ Serie B side Spezia have released their new club logo.



Statement: "A new visual identity, which stands for the club's identity values and the same time its inseparable bond with the city & territory." pic.twitter.com/9gQcjsVgCd