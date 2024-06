Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σιρά η Παλέρμο πλησιάζει σε οριστικό «deal» με τη Σπέτσια για τη μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου.

Ο Δημήτρης Νικολάου είναι έτοιμος να αφήσει τη Σπέτσια, όμως φαίνεται πως θα παραμείνει κάτοικος Ιταλίας. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σιρά η Παλέρμο, η οποία επέστρεψε στη Serie A έπειτα από επτά χρόνια είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, με το «deal» των δυο πλευρών να κλείνει στα δυο εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο 25χρονος στόπερ έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο έως το 2028. Ο Νικολάου αγωνίζεται στην Ιταλία από το καλοκαίρι του 2019, όταν αποκτήθηκε από την Έμπολι, ενώ είναι στη Σπέτσια από το 2021, όντας πλέον και ο πρώτος αρχηγός της.

