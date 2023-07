Η Τσέλσι αρνήθηκε την πρώτη πρόταση της Ίντερ για την αγορά του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Γιουβέντους και της Αλ Χιλάλ.

Στο «κενό» έπεσε η πρώτη πρόταση της Ίντερ στην Τσέλσι για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου. Οι Λονδρέζοι έχουν επικοινωνήσει πως δεν ενδιαφέρονται για δανεισμό αλλά για άμεση πώληση, οι Νερατζούρι προσέφεραν 30 εκατομμύρια ευρώ, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Μπλε χαρακτήρισαν την προσφορά ως «ασόβαρη».

Όπως αναφέρει το Athletic η Τσέλσι ζητάει 45 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον θηριώδη σέντερ φορ και η Ίντερ δεν «παίζει» μόνη της. Μέχρι στιγμής εκτός από την Αλ Χιλάλ που προσφέρει... χρυσάφι, είναι και η Γιουβέντους που ενδιαφέρεται να κάνει δικό της τον «Big Rom», όμως ο Λουκάκου θέλει να συνεχίσει στους Μιλανέζους.

Ο 30χρονος επιθετικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πέτυχε 14 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ, σκοράροντας μάλιστα και τρεις φορές στον δρόμο προς τον τελικό του Champions League.

