Η Ρόμα απέκτησε ως ελεύθερο τον 23χρονο στόπερ, Εβάν Εντικά, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στη Γερμανία με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο Εβάν Εντικά θα φοράει από την επόμενη σεζόν μέχρι και το 2028 τη φανέλα της Ρόμα!

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιζε μέχρι πρότινος στη Γερμανία για λογαριασμό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, προτού τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο. Στον γερμανικό σύλλογο αγωνιζόταν από το 2018 και σε συνολικά 183 αγώνες, πέτυχε 12 γκολ ενώ μοίρασε και 10 ασίστ.

«Ο τρόπος που μου εξηγήθηκε το έργο μαζί με την ιστορία και το κύρος αυτού του συλλόγου με έκαναν να θέλω να έρθω στη Ρώμη, η οποία είναι μια φανταστική πόλη που αγαπά και ζει για το ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να πάω στο γήπεδο του Olimpico μπροστά στους νέους μου υποστηρικτές και να συνεισφέρω στην επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Γάλλος λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή του.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Evan Ndicka 🐺🇨🇮



The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated defender!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/7UHmCfaD0Z