Στον εκλεκτό που θα αντικαταστήσει τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως έχει καταλήξει η Μίλαν, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήρε τη μεγάλη απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά εξάταπα ρίχνοντας τίτλους τέλους σε μια πλούσια καριέρα. Και με τον Σουηδό πλέον να αποτελεί παρελθόν από τη Μίλαν, στο κλαμπ έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πρώτος στόχος για να καλυφθεί το κενό του Ζλάταν είναι ο επιθετικός της Μπολόνια, Μάρκο Αρναούτοβιτς!

Όπως συμπληρώνεται μάλιστα στο ρεπορτάζ, οι Ροσονέρι έχουν ήδη προσεγγίσει τον Αυστριακό φορ για να εξερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών αναμένεται να ενταθούν μέσα στις επόμενες μέρες.

Η Μίλαν βέβαια πρέπει να πάρει και το «οκ» της Μπολόνια για να προχωρήσει στην προσθήκη του 34χρονου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Ροσομπλού έως το 2025.

