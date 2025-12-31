Μόντριτς: «Ο Μουρίνιο είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια»

Ο Λούκα Μόντριτς κλήθηκε να σχολιάσει τον Μουρίνιο ως προπονητή και θυμήθηκε ένα... ξέσπασμα του Πορτογάλου εις βάρος του Ρονάλντο, που είχε οδηγήσει σε δάκρυα τον CR7.

Ήταν εκείνος που πίσω στο καλοκαίρι του 2012 άναψε το πράσινο φως για την μεταγραφή του στη Ρεάλ από την Τότεναμ για ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεργασία τους ωστόσο κράτησε ελάχιστα. Ζοσέ Μουρίνιο και Λούκα Μόντριτς βρέθηκαν στα ίδια αποδυτήρια μόνο για την περίοδο 2012-2013, προτού ο Πορτογάλος αποχωρήσει από τον πάγκο των Μερένγκες.

Μια ντουζίνα χρόνια αργότερα ο Μόντριτς κλήθηκε να σχολιάσει στην «Corriere della Sera» τη συνεργασία του με τον Μουρίνιο, τον οποίο αποθέωσε ως μοναδικό χαρακτήρα: «Ήταν μοναδικός σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Εκείνος ήταν που με ήθελε στη Ρεάλ. Χωρίς τον Μουρίνιο, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Λυπάμαι που συνεργαστήκαμε μόνο για μια σεζόν» τόνισε αρχικά.

Ωστόσο ο Κροάτης δεν έκρυψε και το γεγονός πως ο Πορτογάλος είχε και μια σκληρή προσέγγιση ως προπονητής. Έναν χαρακτήρα τραχύ που είχε αναγκάσει μέχρι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεσπάσει σε δάκρυα από την κριτική του. «Θυμάμαι όταν είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια. Έναν τύπο που τα έδινε όλα στο γήπεδο, επειδή μια φορά δεν κυνήγησε το αντίπαλο μπακ».

Αν και ο Κροάτης δεν θυμάται με λεπτομέρειες τον αγώνα που αφορά το περιστατικό, συμπίπτει χρονικά με τα όσα είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος, Ζιλέμ Μπαλάγ, πίσω στο 2013 μετά από έναν αγώνα Ρεάλ - Βαλένθια. «Μετά από όλα όσα έκανα για σένα, έτσι μου συμπεριφέρεσαι; Πώς τολμάς να μου το λες αυτό!» ήταν η απάντηση που φέρεται να είχε δώσει τότε στον προπονητή του ο «CR7», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Έκτοτε λέγεται πως η σχέση τους δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια... Τουλάχιστον μέχρι ο καιρός να απαλύνει τις «πληγές». Χρόνια πάντως μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ, ο Μουρίνιο είχε σχολιάσει το μοναδικό πρόβλημα που είχε κατά τη συνεργασία του με τον Ρονάλντο.

«Είχα μόνο ένα πρόβλημα μαζί του. Πολύ απλό, πολύ βασικό: όταν ένας προπονητής ασκεί κριτική σε έναν παίκτη από τακτικής άποψης, προσπαθώντας να βελτιώσει αυτό που, κατά τη γνώμη μου, μπορούσε να βελτιωθεί. Εκείνη τη στιγμή, αυτός δεν το πήρε πολύ καλά, επειδή ίσως πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και ότι ο προπονητής δεν μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί περισσότερο.»