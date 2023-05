Συγκινητικές εικόνες στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον κόσμο της ομάδας να δημιουργεί μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα με τραγούδι και... κινητά!

Οι οπαδοί της Νάπολι στον έβδομο ουρανό! Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έκανε το ανέλπιστο και πρόσφερε στον ιταλικό Νότο το πρώτο πρωτάθλημα έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια, προκαλώντας έκρηξη χαράς στη Νάπολη.

Μετά το τελικό σφύριγμα στον αγώνα κόντρα στην Ουντινέζε, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος δημιούργησε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα, με τα φώτα να σβήνουν και τη θέση τους να παίρνουν τα... κινητά τηλέφωνα.

Non seguo il calcio ma posso dire che questo video è bellissimo, felice per il Napoli e per i napoletani 🩵 pic.twitter.com/QdQRVqhu9G