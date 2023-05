Σαν άλλος... Βεζούβιος εξερράγη το «Μαραντόνα» στο 1-0 της Νάπολι κόντρα στη Σαλερνιτάνα, με τους πανηγυρισμούς του κόσμου να προκαλούν σεισμική δόνηση δυο Ρίχτερ!

Ολόκληρη η πόλη της Νάπολης ζούσε και ανέπνεε για τον αγώνα κόντρα στη Σαλερνιτάνα. Το ραντεβού δηλαδή που θα μπορούσε να είχε στέψει τη Νάπολι πρωταθλήτρια έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια, με τον κόσμο να συρρέει κατά χιλιάδες στο «Μαραντόνα» για να απολαύσει μια ιστορική στιγμή!

Έπειτα από ένα άγονο πρώτο μέρος τελικά το γκολ του Ολιβέιρα έβαλε μπροστά τους Παρτενοπέι, προκαλώντας πανζουρλισμό στις κερκίδες! Οι πανηγυρισμοί μάλιστα πήραν τέτοιες διαστάσεις που φαίνεται να προκάλεσαν κυριολεκτικά σεισμική δόνηση δυο Ρίχτερ στα πέριξ του γηπέδου!

Μια ποδοσφαιρική αναπαράσταση της έκρηξης του Βεζούβιου, με τη λάβα του ωστόσο να... παγώνει προς το φινάλε μετά το γκολ ισοφάρισης της Σαλερνιτάνα, η οποία φρόντισε να χαλάσει το πάρτι των γηπεδούχων και να δώσει παράταση στη στέψη.

Ever wonder how passionate Napoli fans are about their team?



They caused a 2 on the Richter earthquake scale when Olivera scored 😳 pic.twitter.com/IOgYRME9qw