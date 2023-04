Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο Μιλάνο και την νίκη της Ίντερ επί της Λάτσιο οι οπαδοί της Νάπολι πανηγύρισαν έξαλλα, βλέποντας το πρωτάθλημα να είναι ένα 90λεπτο μακριά.

Η καρδιά των οπαδών της Νάπολι χτυπούσε στο Μιλάνο το μεσημέρι της Κυριακής (30/4). Η Ίντερ κατάφερε να νικήσει με ανατροπή τη Λάτσιο με 3-1 και με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης οι οπαδοί που ήταν ήδη στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για το ματς με την Σαλερνιτάνα πανηγύρισαν έξαλλα, γνωρίζοντας πως το τρίτο τους πρωτάθλημα είναι πιο κοντά από ποτέ. Θυμίζουμε πως οι Παρτενοπέι θέλουν νίκη για να κλειδώσουν τον τίλο.

