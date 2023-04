Οι φίλοι της Νάπολι έχουν πλημμυρίσει ήδη τους δρόμους της πόλης ντύνοντάς την στα γαλάζια, ενόψει του ματς με τη Σαλερνιτάνα που πιθανώς να τους χρίσει και μαθηματικά πρωταθλητές.

Η αντίστροφή μέτρηση της Νάπολι για το ιστορικό Scudetto μετά από 33 χρόνια αναμονής φτάνει στο τέλος της. Το μεγάλο όνειρο είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών για να γίνει πραγματικότητα, καθώς οι Παρτενοπέι μπορούν με συνδυασμό αποτελεσμάτων να είναι πρωταθλητές από το απόγευμα της Κυριακής.

Για να συμβεί αυτό, η Λάτσιο πρέπει να χάσει βαθμούς από την Ίντερ και φυσικά η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι να επικρατήσει της Σαλερνιτάνα (16:00). Και ήδη μερικές ώρες πριν τη σέντρα, οι φίλοι των Ναπολιτάνων έχουν κατακλύσει τους δρόμους οδεύοντας προς το «Ντιέγκο Μαραντόνα», με πορείες οχημάτων, σημαίες, καπνογόνα και συνθήματα να αποπνέουν ατμόσφαιρα φιέστας!

Αν η στέψη πάρει παράταση, τότε η επόμενη ευκαιρία για τη μαθηματική κατάκτηση θα έρθει μεσοβδόμαδα, εκτός έδρας κόντρα στην Ουντινέζε.

A #Napoli è già festa: centinaia i tifosi fuori al #Maradona e in giro per la città (VIDEO LIVE)



Una fiumana di gente che si incammina verso il Maradona e per le strade delal città. A Napoli l’attesa per lo #scudetto è alle stelle#NapoliFiorentinahttps://t.co/jY7dP2diZI pic.twitter.com/UkU7EdsIxZ