Απίστευτο και όμως ελληνικό: Η Λίνα Σουλούκου είναι η νέα CEO της Ρόμα

Τεράστια στιγμή για τη Λίνα Σουλούκου καθώς έγινε η νέα CEO και γενική διευθύντρια της Ρόμα.

Μία μεγάλη έκπληξη για τα ελληνικά δεδομένα επιφύλαξε η Ρόμα για τη θέση του CEO, καθώς έκανε γνωστό πως προσέλαβε τη Λίνα Σουλούκου για το συγκεκριμένο πόστο.

Η ελληνίδα δικηγόρος ήταν στη θέση της γενικής διευθύντριας του Ολυμπιακού από το 2018 μέχρι τον περασμένο Ιούνιο. Πριν από αυτό ήταν νομικός σύμβουλος σε διάφορους φορείς του ποδοσφαίρου ενώ ήταν στο Τμήμα Ελέγχου Ντόπινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 όταν ήταν ακόμα στις σπουδές της.

Παράλληλα το 2019 έγινε η πρώτη Αντιπρόσωπος Διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση Συλλόγων (ECA), έχοντας ρόλο στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το οποίο υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα ενώ από το 2021 είναι πρόεδρος του Golden Boy Awards Panel (Tuttosport).

Η ίδια προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις, λέγοντας: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένεια Φρίντκιν που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία: είχα τη δυνατότητα να εκτιμήσω και να κατανοήσω το πνεύμα και τη φιλοδοξία που εμπνέουν την ιδιοκτησία και είναι τιμή μου που έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω στις προκλήσεις που περιμένουν την Ρόμα.

Είμαι ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος αυτού του ιστορικού συλλόγου και ανυπομονώ να θέσω στη διάθεση του συλλόγου, των διευθυντών του και όλων των υπαλλήλων την εμπειρία που έχω αποκτήσει στον διεθνή ποδοσφαιρικό κόσμο».

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Νταν και Ράιαν Φρίντκιν, είπαν: «Η Λίνα είναι μία έμπειρη, σεβαστή και αξιόπιστη ηγέτης τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στις επιχειρήσεις και είμαστε στην ευχάριστη θέση να την καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Ρόμα.

Θα συνεργαστούμε στενά μαζί της για να συνεχίσουμε να χτίζουμε τον σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο, που αξίζει τόσο στους οπαδούς των τζαλορόσι όσο και στην πόλη».

