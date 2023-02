Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κριστιάν Ασλάνι θα παραμείνει παίκτης της Ίντερ, αφού οι «νεραντζούρι» ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του.

Ο 20χροονος Αλβανός αμυντικός μέσος θα συνεχίσει να αποτελεί παίκτη της Ίντερ και μετά το ερχόμενο καλοκαίρι οπότε και ολοκληρώνεται ο δανεισμός του. Οι «νεραντζούρι» αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του πληρώνοντας στην Έμπολι ένα ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Inter have activated the buy obligation clause for the Albanian midfielder Kristjan Asllani from Empoli - deal becomes permanent on €10m fee, confirmed. ⚫️🔵🇦🇱 #transfers



Deal also includes add-ons after agreement signed last summer. pic.twitter.com/vyW3gxuBiY