Παγκόσμια η θλίψη του ποδοσφαιρικού κόσμου μετά τον θάνατο του Πελέ, ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί πριν τα επερχόμενα παιχνίδια της Serie A.

Ο Πελέ «άφησε» την τελευταία του πνοή στα 82 του χρόνια, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Οι ενέργειες που πρόκειται να γίνουν σε όλο τον κόσμο για να τιμηθεί η μνήμη του αναμένεται να είναι πολλές. Στην Ιταλία πάντως, αυτό που αποφασίστηκε είναι να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για χάρη του πριν τα πρώτα παιχνίδια της Serie A μετά τη διακοπή του Μουντιάλ στις 4 Ιανουαρίου.

