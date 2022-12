Ο Τζιανλούκα Βιάλι νοσηλεύεται στο Λονδίνο μετά την επιδείνωση της υγείας του λόγω του καρκίνου στο πάγκρεας και οι φίλοι της Σαμπντόρια στην αγγλική πρωτεύουσα έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης με πανό έξω από την κλινική.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο αγωνιά για τον Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος εισήχθη εσπευσμένα σε κλινική στο Λονδίνο μετά την αποχώρησή του από την ιταλική ομοσπονδία για να αντιμετωπίσει εκ νέου τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο θρυλικός φορ του Calcio έχει στο πλευρό του τη μητέρα του, την οικογένειά του, αλλά και τους φιλάθλους της Σαμπντόρια, με την οποία μεγαλούργησε τη δεκαετία των '80s ως τις αρχές των '90s.

Οπαδοί της «Σαμπ» από τον σύνδεσμο του κλαμπ στο Λονδίνο αποφάσισαν να εκφράσουν συμβολικά τη στήριξή τους προς τον 58χρονο Βιάλι, κρεμώντας πανό στα χρώματα των Μπλουτσερκιάτι, με το μήνυμα «Forza Luca».

Members of @sampclubengland placed this banner outside the London hospital where Luca Vialli continues his battle against cancer #samp #sampdoria #forzaluca 💪 pic.twitter.com/SugHhNVqQC