Καταιγιστικές εξελίξεις στα διοικητικά της Γιουβέντους, καθώς ο πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι και ο αντιπρόεδρος Πάβελ Νέντβεντ παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους!

Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στα γήπεδα του Κατάρ, ωστόσο οι εντυπωσιακές αλλαγές στη Γιουβέντους προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Το βράδυ της Δευτέρας παραιτήθηκε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Ο πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι, ο αντιπρόεδρος Πάβελ Νέντβεντ, ο γενικός διευθυντής Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, όλο το διοικητικό συμβούλιο είναι πλέον... εκτός, εξέλιξη που αιφνιδιάζει τους πάντες. Πολλές ήταν οι φήμες γι αυτή την κίνηση, αλλά κανείς δεν περίμενε να συμβεί τη δεδομένη στιγμή. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και απομένει να δούμε ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες. Αξίζει να σημειωθεί, πως η οικογένεια Ανιέλι θα παραμείνει πίσω από την ομάδα και θα συνεχίσει να τη χρηματοδοτεί!

Τελικώς, ο Μαουρίτσιο Σκαναβίνο διορίστηκε γενικός διευθυντής της Γιουβέντους και μαζί με τον Μαουρίτσιο Αριβαμπένε θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες της εταιρείας μέχρι τον διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιανουαρίου. Επειτα, η οικογένεια Ανιέλι θα πρέπει να επιλέξει τον αντικαταστάτη του προέδρου και δεν αποκλείεται να δούμε τον θρύλο της ομάδας, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο.

Juventus board have decided to resign, including president Andrea Agnelli and vice president Pavel Nedved. It’s the end of Andrea Agnelli’s era as Juve president. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



There will be new board and new club structure to be decided in the next months. pic.twitter.com/5QemEMkicH