Κόντε: «Τα σενάρια για τη Γιουβέντους είναι προσβλητικά για τον Αλέγκρι και για μένα» (vid)

Ο προπονητής της Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τα σενάρια που τον συνδέουν με την Γιουβέντους ως αντικαταστάτη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Στον «αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Γιουβέντους. Οι Μπιανκονέρι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με μόλις δυο νίκες σε εννέα ματς και η «κλεψύδρα» δείχνει να αδειάζει για τον Ιταλό τεχνικό.

Ήδη η... προπονητολογία έχει αρχίσει και η περίπτωση του Αντόνιο Κόντε παρουσιάζεται ως μια από τις επικρατέστερες. Σε δηλώσεις του ο Ιταλός τεχνικός απάντησε για τα «σενάρια» και τα χαρακτήρισε προσβλητικά τόσο για τον Αλέγκρι όσο και για τον ίδιο που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τότεναμ μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

«Είναι απίστευτο. Σε αυτή την περίοδο είναι προσβλητικό για τον προπονητή που εργάζεται στη Γιουβέντους, αλλά και για εμένα που δουλεύω στην Τότεναμ. Μόλις άρχισε η σεζόν. Πολλές φορές έχω μιλήσει γι' αυτό το ζήτημα και πάντα έλεγα ότι απολαμβάνω τον χρόνο μου στην Τότεναμ. Έχουμε ολόκληρη τη σεζόν να βρούμε την καλύτερη λύση για το κλαμπ. Απολαμβάνω τον χρόνο μου στην ομάδα», ανέφερε ο Αντόνιο Κόντε.

🗣 "This is disrespectful for the coach that work in Juventus and disrespectful for me working for Tottenham."



Antonio Conte responds to the rumours linking him to being the next Juventus manager pic.twitter.com/nESdfnhVph