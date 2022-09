Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, εξελέγη στη γερουσία της Ιταλίας με τον συνδυασμό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Γερουσιαστής της Ιταλίας εξελέγη ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο. Ο ισχυρός άνδρας των Λατσιάλι κατέβηκε στις εκλογές στην περιφέρεια Μολίζε με τον συνδυασμό «Forza Italia» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο συνασπισμός της δεξιάς κυβέρνησης με επικεφαλής τη Τζόρτζια Μελόνι, κατέλαβε 126 έδρες στη Γερουσία με τον Λοτίτο να είναι ένας εξ αυτών. Έδρα εξασφάλισε και ο «Καβαλιέρε» στην περιφέρεια της πόλης της Μόντσα και επιστρέφει στη Γερουσία μετά την αποβολή του το 2013 για φορολογική απάτη στην εταιρεία του, Mediaset.

Ο Λοτίτο είχε κατέβει στις εκλογές και το 2018 χωρίς όμως να βγει. Ο Ιταλός είναι πρόεδρος της Λάτσιο από το 2014 και σε αυτό το διάστημα έχει πανηγυρίσει τρία Κύπελλα Ιταλίας και τρία Super Cup, ενώ από το 2011 ήταν στη διοικητική ηγεσία της Σαλερνιτάνα, από την οποία αποσύρθηκε το 2021 που ανέβηκε η ομάδα στη Serie A, καθώς δεν μπορεί να έχει εμπλοκή σε δυο ομάδες του πρωταθλήματος.

#Lazio President Claudio #Lotito has been elected to the Senate in the constituency of Molise (South-Central Italy). #ElzioniPolitiche22 pic.twitter.com/E9ZCgE3mno