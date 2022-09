Σοβαρό πλήγμα στην Ίντερ, καθώς ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς τραυματίστηκε στο ματς της Κροατίας στην Αυστρία και θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες. Χάνει το ντέρμπι με τη Ρόμα και τις δυο αναμετρήσεις με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League.

«Πονοκέφαλος» για τον Σιμόνε Ιντζάγκι. Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς τραυματίστηκε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης της Κροατίας στην Αυστρία και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ζλάτκο Ντάλιτς επιβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες.

It seems like Brozovic will be out for 3 or 4 weeks, missing both matches against Barcelona.



