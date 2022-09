Με ό,τι πλάνα είχε διαθέσιμα ενήργησε ο VAR στο ματς της Γιουβέντους με την Σαλερνιτάνα και η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Διαιτησίας ανέφερε πως δεν υπήρχε διαθέσιμο το πλάνο από την κάμερα που φαινόταν ότι δεν ήταν οφσάιντ το γκολ του Μίλικ στο 90' + 5'.

Η Γιουβέντους επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0 στο ματς με την Σαλερνιτάνα, κατάφερε να ισοφαρίσει, έφτασε μέχρι και την απόλυτη ανατροπή, όμως, ένα τεράστιο λάθος στέρησε όλους τους βαθμούς από την ομάδα του Αλέγκρι στο παιχνίδι της Κυριακής.

Το γκολ του Μίλικ στο 90'+ 5' δεν μέτρησε ποτέ για το οφσάιντ το οποίο φαινόταν να υπάρχει στην κίνηση που έκανε ο Μπονούτσι για να βοηθήσει την κεφαλιά του συμπαίκτη του, ωστόσο, τελικά ο Ιταλός αμυντικός καλυπτόταν απόλυτα.

Το θέμα είναι ότι ο VAR της αναμέτρησης δεν είχε διαθέσιμο το ανοιχτό πλάνο που βρέθηκε αργότερα και φανέρωνε ότι ο Καντρέβα κάλυπτε τον Μπονούτσι! «Η απόφαση λήφθηκε με τα πλάνα που είχε διαθέσιμα ο VAR και το συγκεκριμένη λήψη από την κάμερα που φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής καλύπτεται, δεν δόθηκε ποτέ στον VAR» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Διαιτησίας της Ιταλίας.

OFFICIAL: There was no offside on Bonucci, Candreva keeps everyone on the game.



Milik's goal was disallowed unfairly.



📸 @SandroSca pic.twitter.com/mx0zWz6Buw