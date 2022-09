Στην Πάρμα κατέληξε τελικά ο Ζουλιέν Φουρνιέ που είχε επαφές για να αναλάβει πόστο και με τον Ολυμπιακό.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα (12/09) την πρόσληψή του για την θέση του αθλητικού διευθυντής της. Ο Ζουλιέν Φουρνιέ υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με την Πάρμα, το ενδιαφέρον της οποίας είχε αποκαλύψει η Equipe πριν μερικές μέρες.

Ο Γάλλος είχε μείνει ελεύθερος από την Νις μετά από έντεκα χρόνια παραμονής στην γαλλική ομάδα και έπαιξε πολύ δυνατά για να πάρει διοικητική θέση και στον Ολυμπιακό, όμως τελικά οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφόρησαν.

Parma Calcio can confirm the appointment of Julien Fournier as Managing Director Sport.



