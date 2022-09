Νάπολι και Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησαν αρκετά, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν τη φόρμουλα για να φτάσουν σε μία συμφωνία για τον Νάβας εξαιτίας της υψηλής αμοιβής του.

Όπως αποκάλυψε ο αθλητικός των «παρτενοπέι», Κριστιάν Γκουιντολί δεν επετεύχθη συμφωνία, επειδή οι ιθύνοντες των Παριζιάνων δεν μπορούσαν να τα βρουν με τον 35χρονο Χιλιανό κίπερ για την αμοιβή του. Ο Κέιλορ Νάβας αμοίβεται με 15 εκατ. ευρώ μικτά ετησίως από την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατό η Νάπολι καλύψει ένα τέτοιο συμβόλαιο.

Κάπως έτσι για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Ναπολιτάνους έπρεπε οι Παριζιάνοι να βρουν μία λύση τον Χιλιανό τερματοφύλακα, αφού έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα και άρα να λαμβάνει ακόμη περίπου 30 εκατ. Κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό κι έτσι το deal χάλασε.

Μάλιστα, ο Γκουιντολί τόνισε πως η Νάπολι δεν θα επιστρέψει τον Γενάρη για τον Νάβας και πως βγήκε... απ' το κάδρο η συγκεκριμένη περίπτωση για τους Ιταλούς.

Napoli director Giuntoli: "Keylor Navas deal collapsed because there was no agreement between PSG and player's camp on the salary: he's on €15m gross wages per season". 🔵 #PSG



