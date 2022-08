Καμαρά: «Η Ρόμα είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα»

Ο Μαντί Καμαρά στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο ως μεγάλη ευκαιρία και εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί στο κατάμεστο Ολίμπικο.

Η Ρόμα την Τρίτη (30/8) δήλωσε στην ιταλική λίγκα το συμβόλαιο του Μαντί Καμαρά και το μεσημέρι της Τετάρτης (31/8) ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του διεθνή χαφ από τη Γουινέα. Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Τζιαλορόσι ο 25χρονος μέσος χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ως μεγάλη ευκαιρία και εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί στο Ολίμπικο μπροστά στους οπαδούς των Ρωμαίων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το να είμαι στη Ρόμα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, αλλά είμαι εδώ για να συνεισφέρω και να βοηθήσω την ομάδα σε κάθε διοργάνωση που παίζουμε. Θα είναι κάτι υπέροχο να ζήσεις την ατμόσφαιρα του Ολίμπικο και να δεις όλους τους οπαδούς. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Μαντί Καμαρά.

«Ο Καμάρα έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά, τόσο τεχνικά όσο και φυσικά, που αναζητούσαμε. Είμαι βέβαιος ότι θα αναλάβει αυτή τη νέα πρόκληση με τον ίδιο χαρακτήρα που έχει επιδείξει σε όλη του την καριέρα και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να καθιερωθεί σε αυτόν τον σύλλογο», είπε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Ρόμα, Τιάγκο Πίντο.

"Joining Roma is a big opportunity for me...



"I am here to make my contribution and help the side in every competition that we play in."

#ASRoma | @MCamarajr10