Μεταγραφών συνέχεια στη Ρόμα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Ιταλού φορ, Αντρέα Μπελότι, για τα επόμενα τρία χρόνια!

Η Ρόμα συνεχίζει δυναμικά την «πλοήγησή» της στο μεταγραφικό παζάρι και πλέον έφτασε στην ολοκλήρωση ακόμα μιας σημαντικής προσθήκης.

Όπως ανακοινώθηκε, οι Ρωμαίοι υπέγραψαν τον διεθνή Ιταλό φορ, Αντρέα Μπελότι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Τορίνο και συμφώνησε με την ομάδα του Μουρίνιο για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Κάπως έτσι η Ρόμα θωρακίζει ακόμα περισσότερο τη γραμμή κρούσης με την προσθήκη ενός έμπειρου επιθετικού, όμως ακόμα δεν δείχνει έτοιμη να πατήσει φρένο στο μεταγραφικό «παράθυρο».

Σύμφωνα άλλωστε με τα ιταλικά ΜΜΕ, το deal με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μαντί Καμαρά φέρεται να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τον μέσο από τη Γουινέα να προορίζεται για αντικαταστάτης του μεγάλου άτυχου της φετινής σεζόν, Τζίνι Βαϊνάλντουμ.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Andrea Belotti 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @gallobelotti 🐓 pic.twitter.com/WWCLWMVWeP