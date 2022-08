Έχοντας αποδεχθεί την πρόκληση της Κόμο στην Serie B για το πρότζεκτ ανάπτυξης που του παρουσιάστηκε, ο Σεσκ Φάμπρεγας παραδέχθηκε πως είχε κουβέντες και για να κάνει τα πρώτα του βήματα ως μέλος προπονητικού τιμ.

Ο Ισπανός χαφ έκανε την μεγάλη έκπληξη και υπέγραψε για τα επόμενα δυο χρόνια στην Κόμο, επιλέγοντας την Λομβαρδία για να διαμείνει και ν' αγωνιστεί μέχρι και το 2024.

Παίρνοντας την απόφαση να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, αποκάλυψε ότι υπήρχαν και συζητήσεις που αφορούσαν την ενσωμάτωσή του σε τεχνικό επιτελείο ομάδων, ώστε να κάνει τα πρώτα βήματα για μια νέα σελίδα στα επαγγελματικά του, μαθαίνοντας την προπονητική.

«Είμαι ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα και για τους ανθρώπους που με προσέγγισαν. Με πλησίασαν προπονητές για να γίνω μέλος των επιτελείων τους. Ήταν κάτι δελεαστικό, αλλά όχι κάτι που θα ήθελα να κάνω τώρα. Ήθελα να συνεχίσω να παίζω για λίγο ακόμα. Μίλησα και με τον Ντουάιτ Γιόρκ...» ήταν τα λόγια του Φάμπρεγας...

🗣 “It’s something tempting but it’s not something that I really want to do right now.”



Cesc Fàbregas says he had multiple offers to coach but opted to continue playing for the time being. 🇪🇸 pic.twitter.com/Hnx4db6g3p