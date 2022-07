Ο Σεσκ Φάμπρεγας αποφάσισε τελικά να παίξει στην Κόμο, στην Serie B της Ιταλίας και υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές!

Ο Ισπανός πρώην χαφ των Άρσεναλ και Τσέλσι με τρομερή καριέρα και σπουδαίες στιγμές στο βιογραφικό του, έμεινε ελεύθερος από την Μονακό και αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση. Απέφυγε το κορυφαίο επίπεδο και αναλαμβάνει να βοηθήσει την Κόμο να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, αφού πλέον έχει συμφωνήσει σε όλα με τον σύλλογο της Serie B!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει αναφορά στο deal της ομάδας με τον έμπειρο χαφ, ο οποίος μέσα στον Αύγουστο θα ταξιδέψει στην γειτονική μας χώρα ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι και το 2024.

Como have reached full verbal agreement with Cesc Fabregas. Italian second division side are now set to complete the deal on two year contract. 🇪🇸🤝 #transfers



Fabregas, expected to fly to Italy in August in order to undergo medical tests and sign until June 2024. pic.twitter.com/mSkrwSOco8