Ο Πολ Πογκμπά εμφανίστηκε γι' ακόμα μια φορά στην καριέρα του με τη φανέλα της Γιουβέντους στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας απέναντι στην Τσίβας στο Λας Βέγκας. Πρώτη παρουσία για τον Ντι Μαρία.

Οι «μπιανκονέρι» έκαναν καλό ποδαρικό στα φετινά φιλικά τους και επιβλήθηκαν 2-0 των Μεξικανών χάρη σε τέρματα που πέτυχαν οι Ντα Γκράκα (10') και Κομπανιόν (80').

Οι Ντι Μαρία και Πογκμπά ξεκίνησαν στο παιχνίδι και ήταν με την αρχική 11άδα του Αλέγκρι, βγαίνοντας με αλλαγή στην ανάπαυλα για να περάσουν στις θέσεις τους οι Ζακάρια και Πελεγκρίνι.

Μάλιστα, ο Αργεντινός χτύπησε σε σύγκρουση με τον... ρέφερι, σε φάση όπου έπεσε πάνω του και δεν είχε άλλο δρόμο διαφυγής!

The referee tackle on Angel Di Maria had me cackling pic.twitter.com/w9B67B1LqZ — Eduardo Razo (@eddierazo_) July 23, 2022

👏 @JuventusFC makes it 2-0!



Mattia Compagnon finds the back of the net 🙌 pic.twitter.com/ukxP3Ixt86 — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 23, 2022