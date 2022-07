Η selfie ενός ζευγαριού με τον Ζοσέ Μουρίνιο στο προπονητικό κέντρο της Ρόμα είχε... άγρια εξέλιξη, αφού ο φίλαθλος των Τζιαλορόσι έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, μπροστά στα μάτια του Πορτογάλου τεχνικού.

Selfie ημίχρονο, πρόταση γάμου τελικό! Η προπόνηση της Ρόμα το πρωί της Παρασκευής έκρυβε μια ιδιαίτερη έκπληξη για τον Ζοσέ Μουρίνιο και τους συνεργάτες του. Πρωτίστως, για τη σύντροφο ενός φίλου των Τζιαλορόσι, η οποία είδε την επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας να γίνεται η μέρα του αρραβώνα της!

Η Ρόμα ανέβασε στα social media το βίντεο μιας ξεχωριστής πρότασης γάμου που έλαβε χώρα στην Τριγκόρια. Το εν λόγω ζευγάρι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος και αποδέχθηκε μετά χαράς να βγάλει μια selfie μαζί τους, δίχως, όμως, να περιμένει αυτό που θα ακολουθούσε. Ο φίλαθλος της Ρόμα τού είπε να μη φύγει και αμέσως πήρε το χέρι της κοπέλας του, κάνοντας κανονικά πρόταση γάμου ενώπιον του «Special One» και του σταφ των Τζιαλορόσι!

Άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν ο άνδρας φίλησε το χέρι της κοπέλας του, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα ευτυχίας της.

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

Meeting Jose Mourinho really gave this fan the courage to go for it all! 💍

#ASRoma pic.twitter.com/73AsVYqTcQ