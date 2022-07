Ντι Μαρία: «Η Γιουβέντους είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ιταλίας, δύσκολα της λες όχι»

O Άνχελ Ντι Μαρία παρουσιάστηκε από τη Γιουβέντους σε συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων επισήμανε πως η «Βέκια Σινιόρα» είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ιταλία, οπότε είναι από δύσκολο έως αδύνατο για έναν ποδοσφαιριστή να της αρνηθεί.

Μετά από «πρέσινγκ» 40 ημέρων ο Άνχελ Ντι Μαρία είπε το μεγάλο «ναι» στη Γιουβέντους και ύστερα από μια επταετία στην Παρί Σεν Ζερμέν μετακόμισε στο Τορίνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στους «Μπιανκονέρι» και το μεσημέρι της Δευτέρας (11/7) παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου. Ο 34χρονος ακραίος επιθετικός τόνισε μεταξύ άλλων πως η «Γιούβε» είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Serie A και συνεπώς είναι από δύσκολο έως αδύνατο για έναν ποδοσφαιριστή να της αρνηθεί.

Οι δηλώσεις του Άνχελ Ντι Μαρία:

Για το «φλερτ» 40 ημερών με τη Γιουβέντους: «Η αρχική μου σκέψη ήταν να επιστρέψω στην Αργεντινή αλλά στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Ήρθα στην Γιουβέντους για να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Όταν μία τόσο σημαντική ομάδα όπως η Γιούβε, είναι πίσω από εσένα εδώ και 40 ημέρες, είναι δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο να της πεις όχι. Επέλεξα τη Γιούβε γιατί είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ιταλία. Ξέρω ότι είναι μια δυνατή ομάδα και θέλω να είμαι μέλος της. Αφού με έψαξαν, σημαίνει ότι με πιστεύουν. Άργησα να απαντήσω για οικογενειακούς λόγους, είχα υποχρεώσεις με την εθνική Αργεντινής και μετά είχα διακοπές».

