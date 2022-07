Η Μπάγερν Μονάχου κατέθεσε πρόταση της τάξεως των 75 εκατομμυρίων ευρώ στη Γιουβέντους για την απόκτηση του Ματίας Ντε Λιχτ, όμως οι Ιταλοί την απέρριψαν, καθώς θέλουν τουλάχιστον 85 εκατομμύρια.

Στο «κενό» έπεσε η πρώτη πρόταση της Μπάγερν Μονάχου στη Γιουβέντους για την απόκτηση του Ματίας Ντε Λιχτ. Οι Βαυαροί προσέφεραν 75 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για την απόκτηση του διεθνή Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, όμως οι «Μπιανκονέρι» αρνήθηκαν, καθώς αξιώνουν τουλάχιστον 85 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τον 22χρονο στόπερ.

Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και πλέον απομένοι το «deal» με την «Γιούβε», το οποίο όμως δεν θα είναι εύκολο. Στο «παιχνίδι» για την απόκτηση του Ντε Λιχτ είναι και η Τσέλσι, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή η Μπάγερν έχει το προβάδισμα.

Because I have been asked. De Ligt wants a move to #Bayern. Chelsea are in the race but not the players preferred destination. De Ligt has, in principle, agreed a move to the Rekordmeister. https://t.co/F8rAAWNTRD