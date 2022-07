Η Ίντερ πάτησε... γκάζι στις μεταγραφές, αφού μετά τον Λουκάκου ανακοίνωσε και τον Αντρέ Ονάνα ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Μεταγραφών συνέχεια στην Ίντερ, η οποία λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ρομέλου Λουκάκου προχώρησε και στην ανακοίνωση της απόκτησης του Αντρέ Ονάνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Καμερουνέζος γκολκίπερ έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ και κατόπιν ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με τους Ιταλούς, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μιλάνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 26χρονος αποτελούσε εδώ και μια επταετία τον βασικό γκολκίπερ του Άιαντα, με τον οποίο έμελλε να πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα και δυο κύπελλα, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League τη σεζόν 2016/2017, αλλά και μέχρι τα ημιτελικά του Champions League δυο χρόνια αργότερα.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα που τον ανάγκασαν σε πισωγύρισμα στην καριέρα του, αφού τον Φεβρουάριο του 2021 κρίθηκε ένοχος για ντόπινγκ και αποκλείστηκε από κάθε αθλητική δραστηριότητα για τους επόμενους εννιά μήνες.

Τη φετινή σεζόν ωστόσο κατάφερε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή και να πραγματοποιήσει συνολικά εννέα εμφανίσεις με τον Άγιαξ, προτού αποχωρήσει ως ελεύθερος με προορισμό το Μιλάνο και την Κυπελλούχο Ιταλίας.

... what's my name? 🖤💙



A very big welcome to our new shot-stopper! 🧤#ForzaInter #WelcomeAndré pic.twitter.com/TGBtu4Sfxb