Ο Ρομελού Λουκάκου αναμένεται την Τετάρτη (29/6) να ταξιδέψει στο Μιλάνο για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ίντερ, με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Έτοιμος να φορέσει και πάλι την φανέλα της Ίντερ είναι ο Ρομέλου Λουκάκου. Μόλις ένα χρόνο μετά την πώληση του από τους «Νερατζούρι» στην Τσέλσι, αντί 113 εκατομμυρίων ευρώ θα γυρίσει και πάλι στο Μιλάνο αυτό το καλοκαίρι ως δανεικός από τους «Μπλε». Τα δυο κλαμπ συμφώνησαν για τον μονοετή δανεισμό του διεθνή Βέλγου φορ στους Μιλανέζους, με ενοίκιο δέκα εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Λονδρέζοι θα γλιτώσουν να πληρώσουν τις υψηλές απολαβές του θηριώδη επιθετικού.

Ο 29χρονος φορ την Τετάρτη (29/6) θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να «σφραγίσει» την επιστροφή του στο «Σαν Σίρο», τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Πάντως αναμένεται να μην υπάρξει θερμή υποδοχή από οπαδούς, καθώς όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση τους οι οργανωμένοι των κυπελλούχων Ιταλίας, «πρέπει να κερδίσει τον σεβασμό τους από την αρχή».

🚨 🇮🇹 | Romelu Lukaku will travel to Milan on Wednesday to complete a loan move from Chelsea to Inter Milan pic.twitter.com/C05AUR4m7H