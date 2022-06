Η Ίντερ κατέθεσε επίσημα την πρότασή της στον Πάουλο Ντιμπάλα προσφέροντάς του συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και οι διαπραγματεύσεις κυλούν θετικά για τη μετακόμιση του Αργεντινού στο Μιλάνο.

Κορυφώνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Πάουλο Ντιμπάλα η Ίντερ. Έπειτα από αρκετό διάστημα συχνών επαφών με τον ατζέντη του Αργεντινού επιθετικού, οι Νερατζούρι κατέθεσαν επίσημα την πρότασή τους, η οποία αφορά τετραετές συμβόλαιο, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2026.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν θετικό στις τελευταίες διαπραγματεύσεις και είναι σαφές πως οι Μιλανέζοι οδηγούν αυτή τη στιγμή την κούρσα της απόκτησής του. Παρ' όλα αυτά, το deal δεν έχει «κλείσει», αφού εκκρεμούν ακόμα οι λεπτομέρειες για τον μισθό και τα μπόνους στο συμβόλαιο του Ντιμπάλα.

