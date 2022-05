«Sold out» αναμένεται να είναι το «Σαν Σίρο» στο παιχνίδι της Μίλαν με την Αταλάντα, την Κυριακή (15/5, 19:00) στο οποίο αν κερδίσουν οι «Ροσονέρι» θα «κλειδώσουν» την επιστροφή τoυ στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου μετά από έντεκα χρόνια!

Ο «οργανισμός» της Μίλαν κινείται στους «ρυθμούς» της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Αταλάντα (15/5, 19:00), η οποία ενδέχεται να είναι ιστορική για τους Μιλανέζους. Αν οι «Ροσονέρι» κερδίσουν τους «Μπεργαμάσκι» θα κατακτήσουν μαθηματικά το «Σκουντέτο» και θα επιστρέψουν στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος μετά από έντεκα χρόνια (2011).

Φυσικά για ένα τέτοιο παιχνίδι τα εισιτήρια είναι... ανάρπαστα. Από τις 2 Απριλίου είχαν ήδη πουληθεί 15.000 εισιτήρια και 10 χιλιάδες «μαγικά χαρτάκια» έχουν πουληθεί σε οπαδούς από το εξωτερικό που θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να δουν το ματς. Το «Sold Out» στο χωρητικότητας 80.000 θέσεων, «Σαν Σίρο» θεωρείται δεδομένο και μάλιστα έχουν γίνει πάνω από 200 χιλιάδες αιτήσεις για ένα εισιτήριο για το παιχνίδι που ενδέχεται να συνδευτεί με τη «στέψη» των Μιλανέζων ως πρωταθλητές για 19η φορά στην ιστορία τους.

