Ο κόσμος της Νάπολι εκφράζει πλέον με κάθε τρόπο την δυσαρέσκειά του προς το πρόσωπο του Λουτσιάνο Σπαλέτι και προκειμένου αυτός ν' απομακρυνθεί από την ομάδα, θα του επιστρέψουν ακόμα και το κλεμμένο αυτοκίνητο!

Οι «παρτενοπέι» βγήκαν εκτός διεκδίκησης της κορυφής στην Serie A και απέτυχαν να κυνηγήσουν και το Κύπελλο Ιταλίας, με αποτέλεσμα οι οπαδοί αυτή τη στιγμή να «βράζουν» με το γεγονός πως η ομάδα τους απλά θα βρεθεί εντός 4άδας για το Champions League.

Οι οπαδοί βρήκαν τρόπο – και με αρκετό χιούμορ, είναι η αλήθεια – ώστε να δείξουν στον Σπαλέτι πως πλέον τάσσονται απέναντί του.

Έξω από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή για το πρόσφατο ματς με την Τορίνο, παρουσιάστηκε ένα μεγάλο πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Θα βρούμε να σου επιστρέψουμε το αυτοκίνητο που είχε κλαπεί, είναι αρκετό για να μπορέσεις να φύγεις από την ομάδα»!

Για την ιστορία, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τον Οκτώβρη του 2021, πριν από το εντός έδρας ματς με την Τορίνο, έξω από το ξενοδοχείο όπου συνηθίζουν να διαμένουν οι «παρτενοπέι» πριν από τις αναμετρήσεις τους στο «Diego Maradona».

Massima solidarietà a mister #Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rappresenta una meravigliosa città. Lo striscione apparso nel piazzale del #Maradona è vergogna allo stato puro😡 #Napoli pic.twitter.com/AJ9HPbhLyn