Oι ομάδες της Serie A, ζητούν μια πρωτοποριακή τροποποίηση στη χρήση του VAR, καθώς επιθυμούν οι ομάδες να έχουν το δικαίωμα να κάνουν... challenge για μια πρωτοποριακή απόφαση.

Μια αλλαγή στη χρήση του VAR, η οποία μπορεί να αποδειχτεί «game-changer» στο ποδόσφαιρο ζητούν οι ομάδες της Serie A. Τα κλαμπ πιέζουν τόσο τη Λίγκα, όσο και την Ομοσπονδία, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα... challenge! Με πιο απλά λόγια θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον διαιτητή μία ή δύο φορές μέσα στο ματς να τσεκάρουν μία φάση την οποία θεωρούν αμφισβητούμενη.

«Νομίζω πως δεν θα προκληθεί πρόβλημα στη διάρκεια των αγώνων αν γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Το να μπορούν οι ομάδες να το ζητάνε μία ή δύο φορές θα βοηθήσει. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι το VAR είναι μια απλή βοήθεια στον διαιτητή. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Serie A, Λορέντσο Καζίνι.

Η δυνατότητα του challenge υπάρχει τόσο στο μπάσκετ, όπου οι προπονητές μπορούν να ζητήσουν video-review μια φορά σε κάθε ματς, όσο και στο βόλεϊ, όπου σε κάθε σετ οι ομάδες έχουν δικαίωμα για δύο αποτυχημένα challenge.

