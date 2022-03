Ο Αντριάνο του οποίου η καριέρα πήρε την κατιούσα λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων αλλά και μπλεξιμάτων με τη δικαιοσύνη, εθεάθη σε κατάσταση μέθης.

Πριν από μερικά χρόνια ο Αντριάνο ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και της Ίντερ και χιλιάδες παιδιά ήθελαν να του μοιάσουν. Ηταν εκ των κορυφαίων και πιο ταλαντούχων επιθετικών που έχουν περάσει απ’ τον πλανήτη. Άλλωστε, άφησε και ιστορία στους «νερατζούρι» και το ιταλικό πρωτάθλημα.

Η πορεία του όμως σταμάτησε απότομα. O θάνατος του πατέρα του αλλά και τα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη τον επηρέασαν όχι μόνο στην ποδοσφαιρική του καριέρα αλλά και στη ζωή.

Πρόσφατα εθεάθη σε κατάσταση μέθης και συγκεκριμένα είναι συνεπιβάτης σε μια μηχανή, όπου όντας ημίγυμνος πίνει από ένα μπουκάλι μπύρας.

Remember Brazilian striker Adriano? Here he is drunk on a motorcycle in the favela of Rio de Janeiro. One of the craziest football stories ever. pic.twitter.com/A7jqcDi29J