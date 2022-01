Κάτοικος Τορίνου θα παραμείνει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Άλβαρο Μοράτα, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί άμεσα από την Γιουβέντους.

Το όνομα του Ισπανού επιθετικού βρισκόταν στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Ειδικά μετά την άφιξη του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους, τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Άβαρο Μοράτα από την «Γηραιά Κυρία» ήταν πολλά.

Βρέθηκε ένα βήμα μακριά από την Μπαρτσελόνα, μιας και ήταν διακαής πόθος του Τσάβι, οι Άρσεναλ και Τότεναμ παρακολουθούσαν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αλλά τελικά... τίποτα.

Ο Άλβαρο Μοράτα, όπως ανέφερε και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν θα αποχωρήσει από τις τάξεις των «μπιανκονέρι» και θα παραμείνει κάτοικος Τορίνου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του και θέλει να τον έχει στη διάθεσή του για την κορυφή της επίθεσης, μαζί με το νέο αστέρι της ομάδας, Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Álvaro Morata has decided to stay at Juventus until the end of the season. No Arsenal, no Tottenham, no Barça move on #DeadlineDay. 🇪🇸 #Juventus



Allegri wants him to stay and play alongside Dusan Vlahović. Álvaro se queda. pic.twitter.com/L5M5L6UYdI