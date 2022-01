Ο Γερμανός φουλ μπακ βρέθηκε στη μεταγραφική λίστα της Νιουκάστλ, αλλά θα παραμένει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, αφού η Ίντερ έδωσε τα χέρια με την Αταλάντα.

Με την όρεξη θα μείνει η Νιούκαστλ που επιχείρησε να αποσπάσει την υπογραφή του Ρόμπιν Γκοσένς. Ο Γερμανός άσος της Αταλάντα θα παραμείνει κάτοικος Ιταλίας, αφού οι «μπεργκαμάσκι» έδωσαν τα χέρια με την πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ιθύνον νους πίσω από το deal ήταν ο CEO της ομάδας του Μιλάνου, Μπέπε Μαρότα, που τα βρήκε με τους διοικούντες την Αταλάντα.

Η μεταγραφή θα κοστίσει περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με τους «νερατζούρι» να τον αποκτούν αρχικά ως δανεικό και η συμφωνία των δύο πλευρών να προβλέπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του μέχρι το 2026 και με τις καθαρές ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Robin Gosens to Inter, here we go! Agreement reached with Atalanta. Loan with obligation to buy for €25m add ons included. Personal terms agreed. ⚫️🔵 #Inter



Gosens will sign his contract in the coming hours. Deal sealed and completed. He joins Inter immediately - in January. pic.twitter.com/U0jpjplIEr