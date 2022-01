Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς πλησιάσει στην Γιουβέντους και αυτό εξόργισε τους οπαδούς της Φιορεντίνα, οι οποίοι κρέμασαν πανό κατά του Σέρβου επιθετικού έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς προβάρει τη φανέλα της Γιουβέντους, καθώς Φιορεντίνα και «Γηραιά Κυρία» τα έχουν βρει σε όλα και το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις.

Το γεγονός ωστόσο ότι ο 21χρονος επιθετικός αφήνει τους «βιόλα» για να ενταχθεί στους «μπιανκονέρι» και όχι σε κάποια ομάδα εκτός Ιταλίας, εξόργισε τους οπαδούς της Φιορεντίνα, οι οποίοι κρέμασαν πανό κατά του Σέρβου επιθετικού έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι».

Στα πανό τους οπαδοί της Φιορεντίνα απειλούν με θάνατο τον νεαρό άσο και αποκαλούν τον Βλάχοβιτς τσιγγάνο, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκεια και την οργή τους, μετά από αυτές τις εξελίξεις.

Fiorentina fans make death threats and call Vlahovic a gipsy in banners hung outside the Artemio Franchi last night. pic.twitter.com/oVNdM05S6e